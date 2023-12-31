«Убрать с «пантеона»: актер Кологривый уверен, что профессию артиста переоценивают

Звезда фильма «По щучьему велению» и сериала «Два холма» Никита Кологривый считает, что гонорары артистов сильно завышены, и представители других профессий заслуживают гораздо большего внимания, нежели его коллеги.
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