Роналду установил рекорд на Евро-2024

Форвард побил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам.фото: uefa.com--> Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду побил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам и стал самым возрастным автором голевого паса в истории чемпионата.
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