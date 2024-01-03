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Евролига. «Валенсия» – «Анадолу Эфес», «Барселона» сыграет с «Реалом» и другие матчи

Испанская «Валенсия» сыграет с турецким «Анадолу Эфесом», в очередном раунде Эль-Класико «Барселона» примет «Реал».

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