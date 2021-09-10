В США спорят о возвращении войск в Афганистан. Возможно ли такое?

Республиканец Линдси Грэм заявил, что США еще могут вернуться в Афганистан. По мнению политика, американские военные снова окажутся в регионе из-за роста влияния «Талибана» (запрещенной в России организацией) и укрепления терроризма на Востоке.
Республиканец Линдси Грэм заявил, что США еще могут вернуться в Афганистан. По мнению политика, американские военные снова окажутся в регионе из-за роста влияния «Талибана» (запрещенной в России организацией) и укрепления терроризма на Востоке.
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