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В США спорят о возвращении войск в Афганистан. Возможно ли такое?

В США спорят о возвращении войск в Афганистан. Возможно ли такое?

Республиканец Линдси Грэм заявил, что США еще могут вернуться в Афганистан. По мнению политика, американские военные снова окажутся в регионе из-за роста влияния «Талибана» (запрещенной в России организацией) и укрепления терроризма на Востоке.

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Jnas Levison
Всё возможно, но американцы там вряд ли будут, а вот самолёты и тамагавки вполне вероятно! Только так воюют американцы!

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