Призывной возраст в России будет увеличен до 30 лет с 1 января 2024 года

Проект закона не предусматривает поэтапного повышения верхней границы, как сообщалось ранееПоправки в закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет не предусматривают переходных периодов.
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