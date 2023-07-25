Daily Storm

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Призывной возраст в России будет увеличен до 30 лет с 1 января 2024 года

Призывной возраст в России будет увеличен до 30 лет с 1 января 2024 года

Проект закона не предусматривает поэтапного повышения верхней границы, как сообщалось ранееПоправки в закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет не предусматривают переходных периодов.

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