Российские правозащитники выступили с предложением к иностранным автопроизводителям

Союз потребителей России обратился к Ассоциации европейского бизнеса.Союз потребителей России из-за проблем в стране с иностранными автозапчастями направил письмо в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ) с предложением выкупать неисправные иномарки по рыночной цене на момент возврата, Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо в АЕБ, которое имеется в распоряжении редакции, российская организация напомнила, что, согласно закону о защите прав потребителей, производитель обязан обеспечить покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы.