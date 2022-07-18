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Российские правозащитники выступили с предложением к иностранным автопроизводителям

Российские правозащитники выступили с предложением к иностранным автопроизводителям

Союз потребителей России обратился к Ассоциации европейского бизнеса.Союз потребителей России из-за проблем в стране с иностранными автозапчастями направил письмо в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ) с предложением выкупать неисправные иномарки по рыночной цене на момент возврата, Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо в АЕБ, которое имеется в распоряжении редакции, российская организация напомнила, что, согласно закону о защите прав потребителей, производитель обязан обеспечить покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы.

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