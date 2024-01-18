Бензема сообщил, что получает угрозы в Саудовской Аравии

Хьюг Вижье, адвокат нападающего саудовского клуба «Аль-Иттихада» Карима Бензема, сообщил, что его подопечный получает угрозы в Саудовской Аравии после слов министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.
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