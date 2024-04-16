Пассажирка поезда Москва – Владивосток родила в Кунгуре двойню

КУНГУР, 16 апреля, ФедералПресс. Сегодня утром в Кунгуре пассажирский поезд Москва – Владивосток был вынужден сделать длительную остановку из-за преждевременных родов, которые начались у одной из пассажирок.
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