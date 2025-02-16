А вы уже успели откопаться от снега? Тогда мы идём к вам😂 По данным ЦГМС в Волгоградской области 16 февраля: Утром осадки, местами сильные (снег, мокрый снег, дождь со снегом).
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А вы уже успели откопаться от снега? Тогда мы идём к вам😂 По данным ЦГМС в Волгоградской области 16 февраля: Утром осадки, местами сильные (снег, мокрый снег, дождь со снегом).