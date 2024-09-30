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Орлов раскритиковал Вендела и Клаудиньо после поражения «Зенита» от «Краснодара»

Орлов раскритиковал Вендела и Клаудиньо после поражения «Зенита» от «Краснодара»

Футбольный комментатор и блогер Геннадий Орлов поделился впечатлениями от центрального матча 10-го тура РПЛ, в котором «Зенит» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2, отдельно раскритиковав бразильских футболистов сине-бело-голубых Вендела и Клаудиньо.

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