Орлов раскритиковал Вендела и Клаудиньо после поражения «Зенита» от «Краснодара»

Футбольный комментатор и блогер Геннадий Орлов поделился впечатлениями от центрального матча 10-го тура РПЛ, в котором «Зенит» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2, отдельно раскритиковав бразильских футболистов сине-бело-голубых Вендела и Клаудиньо.
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