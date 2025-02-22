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Царьград

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Вербовал в ИГИЛ* на родине, потом затерялся в России: в Петербурге задержали террориста из Средней Азии

Вербовал в ИГИЛ* на родине, потом затерялся в России: в Петербурге задержали террориста из Средней Азии

В Петербурге задержали террориста из Средней Азии, который вербовал своих соотечественников, а затем скрывался в России.

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