3 года назад началась СВО.Она стала закономерным следствием нерешенности войны на Донбассе, которая тянулась с 2014 года.
3 года СВО
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3 года назад началась СВО.Она стала закономерным следствием нерешенности войны на Донбассе, которая тянулась с 2014 года.
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