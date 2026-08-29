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Пятый канал

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Лантратова помогла вызволить российского бойца из теневого плена на Украине

Лантратова помогла вызволить российского бойца из теневого плена на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла вызволить из теневого плена на Украине российского военнослужащего.

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