Лантратова помогла вызволить российского бойца из теневого плена на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла вызволить из теневого плена на Украине российского военнослужащего.
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