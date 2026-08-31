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Самые горячие российские знаменитости — лето 2026 года! От этих фото и видео у вас поднимется столбик термометра, как в 18!

Самые горячие российские знаменитости — лето 2026 года! От этих фото и видео у вас поднимется столбик термометра, как в 18!

Сейчас будет горячо! Самая жара, красота и нюдсота этого лета! фото: соцсети / коллаж MAXIMДля всех конец лета — конец света, и лишь только читатели MAXIM ждут конца лета горячо и страстно.

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