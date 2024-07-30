Власти Шанхая начали подготовку к проведению международной выставки

Два высококлассных симфонических концерта под открытым небом состоялись в Национальном выставочном и конференц-центре Шанхая, где проходит ежегодная Китайская международная импортная выставка CIIE, сообщает 30 июля издание Yicai.
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