Таубе, Наханович и Вегман, которого наряду с ещё толпой еврействующих нужно было повесить, как предателей а не растриливать. Эти господа еврействующие, плотной толпой окружили сифилитика. Ведь этот гусь лапчатый пое

AA

Aleksandr Antonov

Гусь то Вегман в 1914 поехал в Сибирь разлать Российскую армию. Поэтому должен был висеть. Мой дед выходит в 1915 погиб зря, на фронтах 1 мировой. Зато когда еврейская шобла дорвалась до власти, одним из первых указов в 1918 году прекратила выплаты вдовам с малолетними детьми, георгиевским кавалерам(как мой дед). И осталась моя бабка без пенсиона с подачи этой Ротшильдовской саоры еврейских господ.