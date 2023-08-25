Однако были и такие до конца верные друзья, с которыми Ильич не порывал никогда. Вождь посылал им денежные переводы, интересовался личными проблемами, подолгу и непринужденно беседовал.
Любимца Ленина забили в застенках Новосибирского НКВД
Комментарии
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Aleksandr Antonov
Таубе, Наханович и Вегман, которого наряду с ещё толпой еврействующих нужно было повесить, как предателей а не растриливать. Эти господа еврействующие, плотной толпой окружили сифилитика. Ведь этот гусь лапчатый пое
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11 час.
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Aleksandr Antonov
Гусь то Вегман в 1914 поехал в Сибирь разлать Российскую армию. Поэтому должен был висеть. Мой дед выходит в 1915 погиб зря, на фронтах 1 мировой. Зато когда еврейская шобла дорвалась до власти, одним из первых указов в 1918 году прекратила выплаты вдовам с малолетними детьми, георгиевским кавалерам(как мой дед). И осталась моя бабка без пенсиона с подачи этой Ротшильдовской саоры еврейских господ.
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11 час.
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