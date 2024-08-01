Швентек о том, что Коллинс обвинила ее в неискренности: «Между нами не произошло ничего такого, что могло бы вызвать у нее эту реакцию»

Даниэль Коллинс не доиграла четвертьфинал Олимпиады против Швентек (1:6, 6:2, 1:4, 15:30), а после матча сказала: «Многое делается на камеру, и есть очень харизматичные игроки, которые абсолютно по-разному ведут себя под прицелом камер и в раздевалке».