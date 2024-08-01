НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Швентек о том, что Коллинс обвинила ее в неискренности: «Между нами не произошло ничего такого, что могло бы вызвать у нее эту реакцию»

Швентек о том, что Коллинс обвинила ее в неискренности: «Между нами не произошло ничего такого, что могло бы вызвать у нее эту реакцию»

Даниэль Коллинс не доиграла четвертьфинал Олимпиады против Швентек (1:6, 6:2, 1:4, 15:30), а после матча сказала: «Многое делается на камеру, и есть очень харизматичные игроки, которые абсолютно по-разному ведут себя под прицелом камер и в раздевалке».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх