Игорь Бабушкин – о ЧП в Астрахани: Сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить людям жилье и положенные выплаты

Работы по разбору завалов на площади Вокзальная планируется завершить до 14:00. Ночью на место происшествия прибыли губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и прилетевший вместе с ним из Москвы заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский.
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