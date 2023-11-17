Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Сушко
    А контроль и работа с этими контролирующими органами твоя прямая обязанность. Так кто виноват в обрушении дома?, заму...Глава Минстроя Ро...
  • Уфимцев я
    Выпороть этих малолетних засранцев. А лучше - оштрафовать родителей. Вот тогда папенька найдет для них в доме ремень!..Ахтубинскими ванд...
  • Meerflieger
    Подают тепло, а не центральное отопление, бараны ЕГЭшные...В жилые дома всех...

Игорь Бабушкин – о ЧП в Астрахани: Сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить людям жилье и положенные выплаты

Игорь Бабушкин – о ЧП в Астрахани: Сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить людям жилье и положенные выплаты

Работы по разбору завалов на площади Вокзальная планируется завершить до 14:00. Ночью на место происшествия прибыли губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и прилетевший вместе с ним из Москвы заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх