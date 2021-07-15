Путин обсудил изменения климата со спецпосланником президента США

Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри в ходе визита в РФ провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, стороны подчеркнули важность совместной работы стран по теме изменения климата, сообщил госдеп.
Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри в ходе визита в РФ провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, стороны подчеркнули важность совместной работы стран по теме изменения климата, сообщил госдеп.
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