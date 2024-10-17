Достали! Жены против военкомов, камни против автобусов: на Украине вспыхивают бунты

На фоне презентации Зеленским "плана победы" в Киеве также прошли митинги. Сотни людей, родственники пленных и пропавших без вести военных, собрались, чтобы потребовать от властей действий по возвращению своих близких.
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