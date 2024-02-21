Для реконструкции общественной бани на улице 1-я Кировская в Иркутске найдут нового инвестора. Прошлый не справился

В Думе Иркутска рассказали о судьбе общественной бани на улице 1-я Кировская в поселке имени Кирова. Ранее мэрия города заключила концессионное соглашение о реконструкции бани с ООО «Материально-техническое обеспечение».
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