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5колесо

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Свежие комментарии

  • vasvaskorsh
    Джипарт нормальный производитель, я с этими запчастями в какую только глушь не заезжал, и ничего, все нормально было....«Автопарк» переда...
  • MaxIM
    А чем еще у нас газели обслуживать, только оригиналы и вот г-парт теперь есть. Я и то, и то беру смотря что в наличии...«Автопарк» переда...
  • Alex640
    Их много кто использует как замену прямым оригиналам, это известная марка на рынке. В этом плане лучше нашего произво...«Автопарк» переда...

Как водители получали права и лишались их в СССР (личный опыт)

Как водители получали права и лишались их в СССР (личный опыт)

Термин «Автолюбитель» хорошо отражал ситуацию в стране: частная собственность в Советском Союзе, как ни крути, была не в почете, но и идея отрицать саму возможность владения личным автомобилем, к счастью, никому не приходила в голову.

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