Как водители получали права и лишались их в СССР (личный опыт)

Термин «Автолюбитель» хорошо отражал ситуацию в стране: частная собственность в Советском Союзе, как ни крути, была не в почете, но и идея отрицать саму возможность владения личным автомобилем, к счастью, никому не приходила в голову.
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