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Полицейские и волонтеры передали книги в библиотеку специального приемника для лиц, арестованных в административном порядке

Полицейские и волонтеры передали книги в библиотеку специального приемника для лиц, арестованных в административном порядке

По инициативе Общественного совета при Отделе полиции волонтеры Армавирского юридического техникума провели благотворительную акцию, в которой также приняли участие сотрудники полиции.

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