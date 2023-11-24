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«ПСЖ» выиграл 6 матчей подряд в Лиге 1 с общим счетом 20:5. Клуб лидирует в чемпионате и оторвался от «Монако» на 6 очков

«ПСЖ» выиграл 6 матчей подряд в Лиге 1 с общим счетом 20:5. Клуб лидирует в чемпионате и оторвался от «Монако» на 6 очков

Сегодня парижане разгромили «Монако» (5:2) в Лиге 1. Команда Луиса Энрике выиграла 6 матчей в чемпионате подряд, забив не менее трех голов в каждом.

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