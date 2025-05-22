Олдтаймер Галерея 2025

Тридцать пятая Олдтаймер Галерея этой весной вновь состоялась в Санкт-Петербурге. Самая авторитетная выставка автомобильной старины в России по-прежнему напоминает клубный междусобойчик, но поток ценителей автомобильной классики не ослабевает: каждый раз участники привозят что-то новое.
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