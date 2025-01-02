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Ферстаппен собирался назвать кота в честь гоночного инженера, но передумал – Пенелопе Квят не понравилось имя Джи-Пи

Макс Ферстаппен и его гоночный инженер Джанпьеро «Джи-Пи» Ламбьязе рассказали о выборе имени для нового кота пилота «Ред Булл».

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