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Елена Маркосян: Америка говорит нет войне за территории

Елена Маркосян: Америка говорит нет войне за территории

Почему США считают борьбу за возврат территорий бессмысленной? Какие интересы лежат за призывом американцев принять реальность вопроса территорий? Каким образом интересы США и России совпадают в вопросе территорий? Обсуждение территориальных вопросов в ходе переговоров между Россией и США по Украине вызывает большой интерес и бурное обсуждение как в России, так и в США, и в Европе.

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