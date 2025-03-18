Елена Маркосян: Америка говорит нет войне за территории

Почему США считают борьбу за возврат территорий бессмысленной? Какие интересы лежат за призывом американцев принять реальность вопроса территорий? Каким образом интересы США и России совпадают в вопросе территорий? Обсуждение территориальных вопросов в ходе переговоров между Россией и США по Украине вызывает большой интерес и бурное обсуждение как в России, так и в США, и в Европе.