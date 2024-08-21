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21 августа 2024 – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: История и традиции даты

21 августа 2024 – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: История и традиции даты

21 августа люди вспоминают всех людей, погибших от рук террористов. Главная цель Международного дня – вспомнить и почтить память погибших, оказать помощь выжившим людям, отстоять свои права и вернуться к нормальной жизни.

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