Сразу два ведущих европейских издания – французский Le Monde и британская The Guardian подняли на своих страницах тему возможных переговоров Киева и Москвы, ради усиления украинских позиций на которых Зеленский затеял рискованную авантюрную операцию по вторжению в Курскую область России.
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