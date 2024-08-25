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Зеленский хочет мирных переговоров без России, но с участием Storm Shadow

Зеленский хочет мирных переговоров без России, но с участием Storm Shadow

Сразу два ведущих европейских издания – французский Le Monde и британская The Guardian подняли на своих страницах тему возможных переговоров Киева и Москвы, ради усиления украинских позиций на которых Зеленский затеял рискованную авантюрную операцию по вторжению в Курскую область России.

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