Дени с семьей. Фото new-magazine.ruВся семья Пугачевых решила покинуть родину в 2022 году, что не было неожиданным благодаря их прогрессивным, западно-либеральными взглядам.
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