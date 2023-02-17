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Единственный патриот в семье Пугачевой — почему Дени Байсаров не последовал примеру старшего брата, матери и бабушки, и не покинул Россию

Единственный патриот в семье Пугачевой — почему Дени Байсаров не последовал примеру старшего брата, матери и бабушки, и не покинул Россию

Дени с семьей. Фото new-magazine.ruВся семья Пугачевых решила покинуть родину в 2022 году, что не было неожиданным благодаря их прогрессивным, западно-либеральными взглядам.

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