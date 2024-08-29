Наши топят на Украинск, освободив Селидово: Карта специальной военной операции на Украине на 29 августа 2024 года Юлия СоколоваВ течение последних суток российские военные силы вошли в село Лесовка, расположенное восточнее города Украинска, на Покровском направлении.