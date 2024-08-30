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Как выглядит супруга младшего брата Алсу, которая, как две капли воды, похожа на певицу

Как выглядит супруга младшего брата Алсу, которая, как две капли воды, похожа на певицу

У Алсу довольно большая и дружная семья. Однако, только Алсу из Сафиных решила посвятить себя творчеству, в то время как ее трое братьев – Марат, Руслан и Ренард – приступили к управлению семейным бизнесом в нефтяной отрасли, основанном их отцом, успешным предпринимателем Ралифом Сафиным.

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