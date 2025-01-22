Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Квантовые кубиты на основе молекул? Ученые впервые научились управлять молекулами для сверхскоростных расчетов

Квантовые кубиты на основе молекул? Ученые впервые научились управлять молекулами для сверхскоростных расчетов

Вы когда-нибудь задумывались, как далеко может зайти наука, когда речь заходит о самых маленьких частицах материи? Квантовые вычисления, долгое время казавшиеся чем-то из области научной фантастики, сегодня становятся реальностью.

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