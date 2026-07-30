В Рязанской области через Кадровый центр нашли работу 42 участника СВО

В организации каждому обратившемуся помогают специалисты. Они подыскивают подходящую работу, составляют карьерный маршрут, помогают пройти бесплатное обучение, получить психологическую поддержку или открыть собственный бизнес.
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