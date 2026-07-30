62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

200 подписчиков

В Рязанской области через Кадровый центр нашли работу 42 участника СВО

В Рязанской области через Кадровый центр нашли работу 42 участника СВО

В организации каждому обратившемуся помогают специалисты. Они подыскивают подходящую работу, составляют карьерный маршрут, помогают пройти бесплатное обучение, получить психологическую поддержку или открыть собственный бизнес.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии