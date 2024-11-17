Юрий Подоляка рассказал о ключевых боях в зоне СВО и в Курской области на утро, 17.11.2024

Российские войска продолжают активные наступательные действия на нескольких направлениях. Наиболее ожесточённые бои идут в районе Большого Ольговского леса и южнее Суджи, где украинская сторона оказывает упорное сопротивление, используя беспилотники для снабжения и разведки.