Юрий Подоляка рассказал о ключевых боях в зоне СВО и в Курской области на утро, 17.11.2024

Российские войска продолжают активные наступательные действия на нескольких направлениях. Наиболее ожесточённые бои идут в районе Большого Ольговского леса и южнее Суджи, где украинская сторона оказывает упорное сопротивление, используя беспилотники для снабжения и разведки.
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