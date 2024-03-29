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Театр абсурда

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Армению против воли втянули в ЕАЭС. А хотела в ЕС

Армению против воли втянули в ЕАЭС. А хотела в ЕС

Армения продаётся, изыскивая оправдания. На сей раз в парламенте захотели кружевных трусиков. Там заявили, что, вопреки тому, что страна всегда стремилась в ЕС, её втянули в ЕАЭС.

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Комментарии
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Андрей
хитрожопые и из ЕАЭС не выходят, из ОДКБ не выходят,  что бы по максимуму хапать везде и жопу западу лижут .  Плохо закончат.
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16 час.

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