Любителей снега обнадежили - россияне ещё увидят настоящую зимнюю погоду

Зима возвращается на европейскую часть России. Об этом заявили российские синоптики. Так, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале отмечает, что в ряде регионов начал заново формироваться снежный покров.
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