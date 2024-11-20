«Прогресс» привезет на МКС новогодние подарки для космонавтов

Пуск ракеты Союз 2.1а с грузовым кораблем «Прогресс МС-29» пройдет в четверг на космодроме Байконур. Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) больше 2,4 тонн грузов, сообщили журналистам в Роскосмосе.
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