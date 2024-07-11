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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый трейлер The Alters фокусируется на главном герое Яне и его многочисленных ...

Новый трейлер The Alters фокусируется на главном герое Яне и его многочисленных ...

Новый трейлер The Alters фокусируется на главном герое Яне и его многочисленных альтернативных версияхThe Alters, возможно, не самый громкий предстоящий релиз, но игра на выживание от 11 bit studios привлекла внимание многих своей основной предпосылкой, и чтобы продолжить нагнетать ажиотаж вокруг игры в преддверии ее выпуска, разработчик выпустил… источник#11_bit_studios.

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