Новый трейлер The Alters фокусируется на главном герое Яне и его многочисленных альтернативных версияхThe Alters, возможно, не самый громкий предстоящий релиз, но игра на выживание от 11 bit studios привлекла внимание многих своей основной предпосылкой, и чтобы продолжить нагнетать ажиотаж вокруг игры в преддверии ее выпуска, разработчик выпустил… источник#11_bit_studios.