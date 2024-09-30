Театр абсурда
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Театр абсурда

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ДИАСПОРЫ ПОРЕШАЛИ: В РОССИИ ЧИНОВНИКИ ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА

ДИАСПОРЫ ПОРЕШАЛИ: В РОССИИ ЧИНОВНИКИ ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА

ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Парадоксы нашего времени не перестают изумлять. В Перми русского активиста арестовали за борьбу против мигрантской мечети, а в Орске тем временем отпраздновали … День независимости Таджикистана.

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Путин, ты Гар
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12 мин.
ТАМАРА СНЕЖКО
А яГа
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11 мин.
ТАМАРА СНЕЖКО
А ГАРАНТ, видимо, в неведении.... Спит,, что ли, или озабочен проблемами своих друганов?
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9 мин.

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