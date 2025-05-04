«Он везде был королем». Трип Прокопа в Испанию: тренировки с клубами Агуэро и Касильяса, летом – драфт Кингс Лиги

Пока не сыграл. Помните Прокопа, который собирался на просмотр в «Куниспорт» Агуэро? Он все-таки добрался до Испании – провел там месяц и потренировался с четырьмя командами Кингс Лиги и одним профессиональным клубом.
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