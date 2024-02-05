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Пульмонолог Авдеев назвал отличия ХОБЛ от других заболеваний дыхательной системы

Пульмонолог Авдеев назвал отличия ХОБЛ от других заболеваний дыхательной системы

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России, профессор, академик РАН, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Минздрава РФ Сергей Авдеев рассказал об отличиях хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) от других хронических заболеваний дыхательной системы — бронхита, эмфиземы.

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