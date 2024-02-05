Пульмонолог Авдеев назвал отличия ХОБЛ от других заболеваний дыхательной системы

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России, профессор, академик РАН, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Минздрава РФ Сергей Авдеев рассказал об отличиях хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) от других хронических заболеваний дыхательной системы — бронхита, эмфиземы.
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