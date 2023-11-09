Минфин не поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в домах

Минфин России не поддержал предложенный депутатами фракции "Новые люди" законопроект о запрете продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов, сообщили в газете "Известия" со ссылкой на документ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии