В Белгородской области от атак БПЛА ВСУ пострадали двое взрослых и ребенок

Три человека, включая 11-летнего ребенка, пострадали в результате атак украинских беспилотников в Краснояружском и Белгородском районах Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков 27 июля в своем Telegram-канале.
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