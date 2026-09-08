Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

437 подписчиков

Власти Израиля объявили о закрытии консульства Британии и призвали выгнать посла

Власти Израиля объявили о закрытии консульства Британии и призвали выгнать посла

Израиль резко отреагировал на санкции Лондона против его поселений на Западном берегу реки Иордан: глава МИД Гидеон Саар объявил о закрытии консульства Соединенного Королевства в Иерусалиме и запрете въезда в страну 12 британским политикам, а министр финансов Бецалель Смотрич потребовал выдворить британского посла.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым