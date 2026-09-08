Власти Израиля объявили о закрытии консульства Британии и призвали выгнать посла

Израиль резко отреагировал на санкции Лондона против его поселений на Западном берегу реки Иордан: глава МИД Гидеон Саар объявил о закрытии консульства Соединенного Королевства в Иерусалиме и запрете въезда в страну 12 британским политикам, а министр финансов Бецалель Смотрич потребовал выдворить британского посла.