В Тамбове два приятеля украли железный столб и три дорожных знака

В дежурную часть полиции города Тамбова поступило заявление от руководителя дорожной службы. Он сообщил, что специалисты, работающие на улице Летней, на севере города, придя утром на место работы, не обнаружили металлический столб с установленными на нем дорожными знаками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии