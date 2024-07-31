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В Тамбове два приятеля украли железный столб и три дорожных знака

В Тамбове два приятеля украли железный столб и три дорожных знака

В дежурную часть полиции города Тамбова поступило заявление от руководителя дорожной службы. Он сообщил, что специалисты, работающие на улице Летней, на севере города, придя утром на место работы, не обнаружили металлический столб с установленными на нем дорожными знаками.

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