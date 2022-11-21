Российский ответ на платформу Arduino — проект «Vostok» заморожен

Весной этого года в ряде СМИ появилась достаточно любопытная информация о том, что в России идет разработка отечественной платформы, аналогичной весьма популярной Arduino — работы по ней ведутся в центре «Восток», расположенном во Владивостоке.
Весной этого года в ряде СМИ появилась достаточно любопытная информация о том, что в России идет разработка отечественной платформы, аналогичной весьма популярной Arduino — работы по ней ведутся в центре «Восток», расположенном во Владивостоке.
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