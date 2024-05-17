ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Шпажист из Ростокина одержал двойную победу на чемпионате России

Шпажист из Ростокина одержал двойную победу на чемпионате России

Золото чемпионата России в личном и команд ном зачёте завоевал 22-летний шпажист Павел Бузинов. Он тренируется в спортшколе олимпийского резерва «Юность Москвы» по фехтованию «Буревестник» на Сельскохозяйственной улице.

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