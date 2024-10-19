Пересильд встретилась с дочерью, уехавшей из дома 1,5 месяца назад

Два актрисы выкроили в напряженном рабочем графике два дня, чтобы пообщаться. Юлия Пересильд с дочерью Анной соцсетиЮлия Пересильд рванула на Красную Поляну, чтобы встретиться со старшей дочерью Анной, снимающейся сейчас в новом проекте.
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