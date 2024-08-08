Когда-то Луна была гораздо ближе к Земле, а обе могли иметь больше спутников

Новое исследование, проведённое учеными из Университета Невады в Лас-Вегасе, показало, что в прошлом, когда Земля и Луна были намного ближе друг к другу, они могли иметь крошечные спутники или диск, вращающийся вокруг них по полярным орбитам.
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